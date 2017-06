The Weeknd : Secrets, un superbe clip dévoilé

On pensait que The Weeknd avait fini de dévoiler tous les clips inspirés par son album Starboy, mais le canadien vient de nous surprendre avec un clip de toute beauté pour illustrer Secrets. C'est le sixième clip extrait de son dernier album, après Starboy, False Alarm, Party Monster, Reminder et I Feel It Coming, que l'artiste dévoile. Il avait également dévoilé, en amont de la sortie de Starboy, un court-métrage intitulé MANIA. Officiellement, Rockin est le dernier single en date de The Weeknd mais finalement celui ci a préféré donné un clip à l'une des meilleures chansons de Starboy, aux accents new wave et disco !

Le clip de Secrets commence par quelques mots en français " Je fais le même rêve tous les soirs". Le clip est en effet très différent de tous ses prédécesseurs et joue avec l'apesanteur, les formes géométriques, les miroirs et les transformations, ce qui le rend assez fascinant. C'est seulement à la toute fin du clip qu'on retrouve l'imagerie de Starboy avec une immense croix en pierre qui flotte au dessus d'une terre enneigée. The Weeknd sera en concert en France en juillet prochain, à l'occasion du Lollapallooza Paris.