The Weeknd se confie sur les 5 chansons qui le définissent le mieux !

Il y a quelques mois, alors que le monde entamait tout juste une période de confinement encore indéfinie, The Weeknd décidait de dévoiler After Hours, son tout nouvel album. Porté par des tubes comme Heartless, Blinding Lights et, plus récemment, In your Eyes, l'opus demeure jusqu'à présent l'un des plus gros succès de l'année. Un véritable tourbillon pour le jeune chanteur canadien qui s'est récemment confié au magazine Esquire dans une interview vérité. L'occasion pour la star de s'épancher un peu plus longuement sur l'évolution de sa carrière mais aussi d'aborder son rapport à la célébrité. Et il faut dire qu'en moins de dix ans, celui qui était vendeur chez American Apparel à Toronto en a parcouru du chemin.

Une carrière en dents de scie qui s'est finalement soldée par les énormes succès que l'on connait. Si l'on en croit les propos de Abel Tesfaye, de son vrai nom, il y a cinq titres qui ont particulièrement marqué le cheminement musical de l'artiste. Des titres auxquels il a participé et qui ont eu un impact sans précédent sur son évolution personnelle et professionnelle. De la chanson What You Need, qu'il passait en boucle dans les baffes de la boutique où il travaillait à Love Me Harder, l'un de ses duos les plus prestigieux, The Weeknd n'aura cessé d'éblouir le grand public et les professionnels du métier. Un style bien cparticulier, une voix hors-du-commun et des choix fructueux pour celui qui a récemment été nommé comme l'Artiste le plus écouté sur la plateforme de musiques à la demande.