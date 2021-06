The Weeknd s'apprête t-il à dévoiler une chanson en français ?

Il y a quelques semaines, The Weeknd et Ariana Grande dévoilaient le remix de Save Your Tears, un titre qui apparaît sur l'album du chanteur canadien After Hours, sorti en mars 2020. Une initiative qui n'est pas sans précédent puisque les deux artistes mondialement connus avaient déjà collaboré sur des titres tels que Love Me Harder ou encore Off the table. Porté par l'immense succès de son opus, The Weeknd espérait ainsi redonner un second souffle à sa chanson en attendant le lancement de sa tournée mondiale. Et pour cela, qui de mieux que sa célèbre acolyte Ariana Grande ? Ce ne sont d'ailleurs pas les fans qui diront le contraire puisque de nombreux internautes s'étaient réjouis de sa sortie.

Alors que le chanteur enchaîne actuellement les cérémonies musicales (Billboard, Juno, iHeart Radio...), des tweets assez énigmatiques viennent d'être postés sur son compte Twitter. En effet, l'interprète de Can't Feel My Face a dévoilé une phrase en anglais, "I'm here for you" avant de la poster de nouveau mais en français cette fois-ci : "Je suis là pour toi". Aussitôt affolés, certains fans n'ont pas hésité bien longtemps avant d'en venir à la conclusion qu'un nouveau titre allait bientôt faire surface. Et il se pourrait qu'il soit en français. En revanche, d'autres penchent davantage sur une collaboration, un remix de l'un des ses titres avec un artiste français. A la manière de Blinding Lights avec Rosalia. Autant de questions qui devraient bientôt trouver leurs réponses. Du moins, on l'espère !

je suis là pour toi. — The Weeknd (@theweeknd) June 7, 2021