Le 27 août prochain, le monde de la musique aura les yeux braqués sur les Etats-Unis pour les MTV VMA's. Vous connaissez le principe : tous les ans, la chaîne récompense les meilleures vidéos de l'année. Et pour le coup, 2017 est un excellent cru : Ed Sheeran a fait sensation avec Shape of You, Katy Perry a fait un retour fracassant avec Chained To The Rythm et encore, on ne vous parle même pas de l'ouragan provoqué par le duo Taylor Swift/ Zayn a l'époque de la sortie de Fifty Shades Darker. L'intégralité des nommés est à retrouver ICI mais en attendant, voici les catégories les plus importantes.

???? VOTING IS NOW OPEN FOR THE 2017 #VMAs ON https://t.co/Jp9WA18tl9!???? pic.twitter.com/efqJdw8rRY — Video Music Awards (@vmas) 25 juillet 2017

Kendrick Lamar - HUMBLE

Bruno Mars - 24K Magic

Alessia Cara - Scars To Your Beautiful

DJ Khaled ft. Rihanna & Bryson Tiller - Wild Thoughts

The Weeknd - Reminder

Bruno Mars

Kendrick Lamar

Ed Sheeran

Ariana Grande

The Weeknd

Lorde

Khalid

Kodack Black

SZA

Young M.A

Julia Michaels

Noah Cyrus

Charlie Puth ft. Selena Gomez – We Don’t Talk Anymore

DJ Khaled ft. Rihanna & Bryson Tiller – Wild Thoughts

D.R.A.M. ft. Lil Yachty – Broccoli

The Chainsmokers ft. Halsey - Closer

Calvin Harris ft. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean – Feels

Zayn & Taylor Swift – I Don’t Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker)

Shawn Mendes – Treat You Better

Ed Sheeran - Shape of You

Harry Styles - Sign of The Times

Fifth Harmony ft. Gucci Mane – Down

Katy Perry ft. Skip Marley – Chained To The Rhythm

Miley Cyrus – Malibu

Zedd and Alessia Cara – Stay

Kygo x Selena Gomez – It Ain’t Me

Calvin Harris – My Way

Major Lazer ft. Justin Bieber and MØ – Cold Water

Afrojack ft. Ty Dolla $ign – Gone

Coldplay – A Head Full of Dreams

Fall Out Boy – Young And Menace

Twenty One Pilots – Heavydirtysoul

Green Day – Bang Bang

Foo Fighters – Run

Cette année, c'est Kendrick Lamar qui cumule le plus de nominations. En même temps, son dernier album (sur lequel on retrouve U2 et Rihanna) a fait un carton. On retrouve les incontournables comme Katy Perry, Ed Sheeran ou Bruno Mars qui, une fois encore, devraient repartir avec un prix. Enfin, Harry Styles peut se vanter d'être nommé deux fois. A qui reviendront les trophées ? Verdict dans un mois !