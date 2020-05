The Weeknd reporte les dates de ses concerts en France !

Son album After Hours, sorti le 20 mars dernier, parade en tête des charts du monde entier depuis maintenant plusieurs semaines ! Devenu l'artiste le plus écouté du monde sur la plateforme Spotify, rien ne semble arrêté The Weeknd. Sauf peut-être la crise sanitaire du COVID-19. En effet, alors qu'il devait se produire à l'AccorHotels Arena les 11, 12 et 13 novembre 2020, les dates de concert de l'interprète de Blinding Lights viennent d'être repoussées aux 15, 16 et 17 octobre 2021, soit près d'un an après.

see you when it’s safe ???? pic.twitter.com/a1wvglID5E — The Weeknd (@theweeknd) May 20, 2020

Très attendu par ses fans français, le chanteur d'origine canadienne a annoncé la nouvelle directement depuis ses réseaux sociaux. "On se voit quand ce sera moins risqué" précise ce dernier en légende d'un communiqué officiel. Une triste nouvelle pour toutes les personnes qui avaient prévu de se rendre à un concert de The Weeknd dans les mois à venir puisque ce dernier a repoussé l'intégralité de sa tournée mondiale. Aux dernières nouvelles, la tournée devrait débuter au Canada le 12 juin 2021, dans la ville de Vancouver. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire !