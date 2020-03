The Weeknd : Rendez-vous dans les coulisses du clip de Blinding Lights (VIDEO)

C'est l'un des titres les plus écoutés en ce moment ! Avec Blinding Lights, The Weeknd fait un retour en force pour annoncer la sortie de son nouvel album. Introduit publiquement grâce à une publicité pour des voitures de luxe, le titre s'est directement hissé en tête des charts du monde entier. Un exploit qui ne devrait pas vraiment déstabiliser l'artiste canadien, désormais habitué au succès.

Dans cette nouvelle vidéo dévoilée le 28 février dernier sur YouTube, les internautes peuvent découvrir les coulisses de tournage du dernier clip de The Weeknd. Entre faux sang, blocage de la circulation et initiation aux cascades, le chanteur sait donner de sa personne pour le bien de son art. Un bon moyen pour ses fans de se rapprocher de leur idole et de mieux comprendre le processus de création et de publication de ce perfectionniste.