The Weeknd rafle tout au 50e gala des prix Juno au Canada !

Il y a quelques semaines, The Weeknd repartait des Billboard Music Awards avec pas moins de dix récompenses. Un véritable exploit qui le faisait ainsi passer devant le rappeur décédé Pop Smoke (cinq titres) et le très populaire groupe de K-pop BTS qui repartait avec quatre prix. Il devient également le quatrième artiste le plus primé de l’histoire des Billboard Music Awards. Un joli coup d'éclat pour celui qui avait été snobé lors de la cérémonie des Grammy Awards et contre laquelle il avait appelé au boycott...

Ce week-end, à l'occasion du 50e gala des prix Juno au Canada, le chanteur a encore une fois été couronné de succès ! En effet, ce dernier est reparti avec pas moins de cinq trophées, dont ceux de l’Album de l’année pour After Hours et Artiste de l’année. Seulement voilà, ce dernier ne semblait pas disponible pour accepter ses trophées. Au même titre que Shawn Mendes qui, lui non plus, ne s'est pas connecté pour remercier ses fans. Une cérémonie virtuelle en dent de scie donc qui aura tout de même mis en avant les performances de Justin Bieber, Jessie Reyez ou encore The Tragically Hip, enregistrées avant la diffusion de l'événement.

Pour rappel, la dernière fois que The Weeknd est apparu en public, c'était lors de la cérémonie des iHeart Radio Music Awards. Un moment tout à fait inoubliable puisque son amie Ariana Grande l'a rejoint sous les applaudissements de la foule pour interpréter leur remix de Save Your Tears. Une apparition surprise qui nous laisse avec le souvenir d'une très belle performance dont on ne se lasse pas !