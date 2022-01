The Weeknd publie Dawn FM, son nouvel album

Certains évoquent déjà l'album de l'année et nous ne sommes que le 7 janvier : après une longue attente et un teasing insoutenable, The Weeknd vient tout juste de dévoiler DAWN FM - un album narré par Jim Carrey en personne : « Il habite littéralement à deux maisons de la mienne. Il a un télescope, et moi aussi j’ai un télescope. Il m’a demandé où j’habitais, quel étage j’occupais. Je lui ai répondu, du coup on s’est chacun mis à nos fenêtres avec nos télescopes, et on s’est vus l’un l’autre », a raconté l'artiste au média Interlude.

Teasé depuis de longues semaines (avec un artwork mais aussi une tracklist), ce nouvel opus a tout pour devenir un classique : si The Weeknd nous avait déjà offert le morceau Take My Breath il y a quelques mois, il réitère en choisissant Sacrifice en guise de nouveau single (aussi efficace qu'entêtant). Côté collaborations, The Weeknd a notamment uni ses forces à celles de Lil Wayne et de Tyler, The Creator. Enfin, à la production, l'on retrouve le grand Quincy Jones.

DAWN FM est à découvrir sans plus attendre et la bonne nouvelle, c'est que Virgin Radio vous fait écouter Sacrifice sur ses ondes et ce, dès ce matin !