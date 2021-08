The Weeknd pourrait bien terminer son cinquième album à la fin du mois

C'est probablement l'un des albums les plus attendus : après le succès de After Hours, The Weeknd a annoncé travailler sur son digne successeur. Si peu d'informations circulent sur ce nouveau chapitre, l'artiste a bel et bien commencé à préparer le terrain : il y a quelques semaines, The Weeknd nous a ainsi offert Take My Breath - premier extrait de l'album qui, visiblement, s'annonce prometteur.

La bonne nouvelle, c'est que cet album si attendu ne devrait plus tarder : "Il devrait être terminé à la fin de l'année", a ainsi confié The Weeknd lors d'une interview accordée à The Hollywood Reporter. "Nous sommes juste en train de déterminer quand le sortir. C'est vraiment cool, parce que je travaille sur cet album cet été en même temps que dans la salle des auteurs de la nouvelle série télévisée." Produite par HBO, cette série est travaillée en collaboration avec Sam Levinson (Euphoria). "Ce fut un été calme", conclut l'artiste.

Patience, le nouvel album de The Weeknd sera bientôt terminé !