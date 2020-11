The Weeknd : Pourquoi n'a-t-il pas été nommé aux Grammy Awards ?

Il y a quelques mois, alors que le monde entamait tout juste une période de confinement encore indéfinie, The Weeknd décidait de dévoiler After Hours, son tout nouvel album. Porté par des tubes comme Heartless, Blinding Lights et, plus récemment, In your Eyes, l'opus demeure jusqu'à présent l'un des plus gros succès de l'année. Acclamé par le grand public et salué par les critiques, le chanteur canadien a donc fait un retour plus que réussi sur le devant de la scène cette année. Et alors qu'il aurait dû se produire aux quatre coins du globe dans le cadre de son After Hours Tour, la crise sanitaire en a décidé autrement. Un léger contre-temps qui ne l'a pas empêché d'annoncer, il y a quelques semaines, sa participation à la célébrissime mi-temps du Super Bowl 2021. Seulement voilà, il semblerait que le show lui ai coûté ses nominations à la prochaine cérémonie des Grammy Awards.

The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry transparency... — The Weeknd (@theweeknd) November 25, 2020

"Les Grammys sont corrompus. Vous me devez, ainsi qu'à mes fans et à l'industrie, la transparence…" s'est exclamé The Weeknd lorsqu'il a appris qu'il n'était pas nommé dans la moindre catégorie de la cérémonie. Choqués par une telle absence, les internautes et les médias n'ont pas attendu longtemps avant de demander des explications. Pour certains, dont TMZ, les raisons ne font aucun doute. En effet, à en croire les propos du média, The Weeknd aurait été rayé des Grammy Awards car il aurait préféré faire une performance lors du Superbowl, qui se déroule à une semaine d'intervalle. Un ultimatum imposé par les organisateurs de la cérémonie musicale auquel il aurait donc décidé de ne pas céder. "Malheureusement, chaque année, il y a moins de nominations que de nombre d'artistes méritants. Mais en tant que seul prix musical voté par les pairs, nous continuerons à reconnaître et à célébrer l'excellence en musique tout en mettant en lumière les nombreux artistes étonnants qui composent notre communauté mondiale." a répondu Harvey Mason Jr, le président de la Recording Academy, face aux accusations du chanteur.

Alors qu'un vent de contestation se fait peu à peu entendre face à cette absence du chanteur durant la cérémonie des Grammy Awards, il se pourrait bien que les organisateurs fassent marche arrière. Néanmoins, The Weeknd sera bien présent lors du Halftime show pour offrir ce qui s'annonce déjà comme l'une des performances les plus marquantes de cet événement retransmis dans le monde entier.