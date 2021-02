The Weeknd : Plus d'un million de billets de sa tournée déjà vendus !

Il y a quelques mois, The Weeknd faisait un retour remarqué avec l'album After Hours, qui s'est rapidement hissé en tête des classements du monde entier. Porté par le succès de ses titres Blinding Lights, Save Your Tears ou encore In your eyes, le chanteur canadien vient tout juste de dévoiler un album compilation intitulée The Highlights et regroupant tous ses plus grands tubes. Et ce depuis ses débuts dans l'industrie musicale. Une sortie qui n'est pas passée inaperçue et qui intervenait quelques jours seulement après sa performance au Super Bowl. Un moment absolument magique durant lequel l'artiste a pu exprimer toute l'étendue de son talent devant des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde. Pour celle et ceux qui n'auraient pas encore vu la vidéo, on vous laisse jeter un oeil !

Alors que son immense tournée mondiale aurait dû commencer en 2020 après la sortie de son nouvel album, The Weeknd avait été dans l'obligation de repousser la totalité de ses concerts suite à la crise sanitaire actuelle. Un léger contre-temps qui ne semble pas avoir perturbé l'artiste puisque de nouvelles dates viennent d'être mises en vente à travers le monde. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le succès est au rendez-vous. En quelques jours seulement, ce sont plus d'un million de tickets qui se sont arrachés pour les 104 dates de concerts déjà prévus de janvier à novembre 2022. Des chiffres records qui prouvent une fois de plus l'engouement que suscite celui qui vendait des jeans chez American Apparel il y a encore quelques années. "Face à la demande, The Weeknd va aussi ajouter des dates en Australie, en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud et au Mexique" peut-on lire dans un communiqué officiel du groupe Live Nation, en charge de l'organisation de ce tour. Quant à l'Hexagone, ce sont pas moins de quatre dates à Paris ainsi que des soirs à Montpellier, Lyon et Bordeaux qui devraient avoir lieu.