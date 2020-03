The Weeknd perd la tête dans le clip de In Your Eyes

Vendredi dernier, The Weeknd sortait son nouvel album - After Hours. Après des mois d'attente, l'artiste canadien a fait un retour triomphal avec un chapitre qui, de toute évidence, s'annonce plus audacieux (mais aussi plus sombre) que le précédent. Pour porter ce nouvel opus, il nous avait déjà offert des singles tels que Blinding Lights. Tout de suite, découvrez In Your Eyes.

Co-produit par Max Martin et Oscar Holter, le titre est teinté de disco et a tout pour s'imposer dans les playlist. Si le morceau est parfaitement réussi, le clip, lui devrait surprendre : l'on y retrouve The Weeknd dans la peau d'un tueur, chassant sa proie. Réalisé par Anton Tammi, le court métrage est de loin celui qu'il faut voir cette semaine.