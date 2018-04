The Weeknd : My Dear Melancholy est numéro un, petit tour dans les coulisses de l'album (VIDEO)

Quand The Weeknd a sorti son EP My Dear Melancholy, on savait que ce serait un succès. Visiblement, l'EP marche dans les pas des deux disques précédents - Beauty Behind The Madness & Starboy. En même temps, même si le génie de l'artiste n'est plus à prouver, les critiques sont unanimes : The Weeknd n'est jamais aussi bon que lorsqu'il a le coeur brisé. Cet EP est poignant, planant et, comme son nom l'indique, mélancolique. Mais, comment l'a t-il enregistré ? Dans quelles conditions ? Que les curieux s'installent confortablement, The Weeknd a dévoilé un mini documentaire de six minutes, histoire de faire voir aux fans comment l'EP est né. C'est un peu comme Indochine qui vous emmène dans les coulisses de sa tournée, quand on y réfléchit.

Vous l'aurez compris, le titre du documentaire (He Was Never There) fait référence à l'un des titres de l'EP, I Was Never There. L'on y voit The Weeknd en session d'enregistrement, on peut y entendre des interviews... bref, tout ce qui a pu être une source d'inspiration. Pour reprendre les termes employés par NME, cette vidéo "dévoile en profondeur l'émotion que l'on trouve dans le monde de The Weeknd". Un vaste programme pour les fans, donc.