The Weeknd : Starboy devient un personnage de comic book avec Marvel 

Il y a près d'un an, lorsque The Weeknd se réinventait en Starboy et qu'il nous prévenait qu'il était très précisément un "motherfucking Starboy", le canadien avait loin d'être tort. Disque de platine aux quatre coins du monde, double disque de platine aux Etats-Unis (plus de 2 millions d'exemplaires vendus), une critique unanime sur son troisième album et une tournée jouée à guichets fermés, Abel Tesfaye est une superstar. Une légende de l'automne ( le nom de sa tournée internationale Starboy Legend of The Fall Tour) qui peut maintenant se targuer d'avoir son propre Comics Marvel. Oui vous avez bien lu, The Weeknd devient un personnage de bande dessinée !

The Weeknd and Marvel presents : STARBOY... comic book coming soon. I’ll be signing autographs in the Marvel Booth @ 2:30 #NYCC pic.twitter.com/gzblm3COOL — The Weeknd (@theweeknd) 7 octobre 2017

Il y a quelques jours The Weeknd avait posté de mystérieux carrés rouges sur son Instagram laissant penser qu'il entrait dans une nouvelle ère musicale. Au final, il n'en est rien puisque c'est sur le papier que la révolution du canadien va s'opérer. Le chanteur avait déjà eu l'occasion d'expliquer qu'il considérait Starboy comme un personnage à part entière et qu'il l'imaginait bien en comic books. Ce rêve est donc devenu réalité, l'ouvrage devrait être dévoilé début 2018 si on en croit la couverture du Comic Books dévoilée par The Weeknd. Affaire à suivre, on a pas fini d'entendre parler de The Weeknd aka Starboy !