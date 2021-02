The Weeknd livre une performance (solo) et magique pour le SuperBowl (VIDEO)

Tous les ans, on attend le même spectacle avec impatience : la finale du Superbowl fait l'évènement aux Etats-Unis et, au-delà du jeu, ce que l'on attend surtout, ce sont les surprises et les performances. Et justement, cette année, c'est The Weeknd qui était en charge de mettre le feu sur la mi-temps. Au programme, du spectacle mais aussi un florilège de tubes. Voyez plutôt :

Privé de concerts en raison de la pandémie qui sévit actuellement dans le monde, The Weeknd nous a donné un aperçu de ce qu'ils nous prépare pour sa série de shows prévus en 2022. Vêtu de sa fameuse veste rouge, l'interprète de The Hills a su transposer l'univers de son dernier opus sur scène. Après une entrée dramatique, l'artiste canadien entame le show sur le désormais culte Starboy. Il enchaîne avec I Can't feel My Face mais aussi avec I Feel It Coming. Est-ce qu'on aurait aimé voir les Daft Punk débarquer ? Oui. Malheureusement, The Weeknd est resté seul sur scène. Il nous avait prévu, il n'y aurait pas d'invité(s). Seul, il a su mener le show avec brio.

Il termine sa performance en apothéose (au milieu du stade) sur Blinding Lights. Après 13 minutes de performances, l'artiste a rendu la pelouse aux joueurs... et nous, on attend déjà l'an prochain.