The Weeknd interprète Scared To Live pour la première fois en live (VIDEO)

Le 20 mars prochain, The Weeknd dévoilera enfin son nouvel album intitulé After Hours. Un retour très attendu par les millions de fans du chanteur qui ont déjà adopté les tubes Blinding Lights, Heartless ou encore After Hours. Invité sur le plateau du Saturday Night Live, le chanteur canadien qui avait cartonné avec son album Starboy a délivré une version inédite de Scared To Live, son dernier titre a être mis en avant avant la sortie officielle de son nouvel opus. Une ballade produite par Oneohtrix Point Never (FKA Twigs et ANONHI) qui, encore une fois, nous transporte tout droit dans les années 80. The Weeknd y aborde le thème de la rupture amoureuse et répète en boucle "Don't be scared to live again, baby" ("ne sois pas effrayé de vivre à nouveau, bébé" en français). Un ultime avant-goût de l'album que l'on a forcément très hâte d'écouter...