The Weeknd interprète Heartless en live pour la première fois (VIDEO)

The Weeknd est apparu dans l'émission The Late Show pour interpréter son dernier single, Heartless, dont le clip musical tourné à Vegas est sorti plus tôt cette semaine. Le chanteur a d'ailleurs gardé les choses autant hallucinogènes durant son live puisque c'est depuis les couloirs du studio et non depuis la scène qu'il a souhaité faire son show. Une originalité qui s'est avérée être réussie, comme d'habitude, pour l'interprète de Starboy.

Dans cette vidéo qui s'avère être le premier live de The Weeknd avec son nouveau titre, ce dernier se promène dans les couloirs arrières du studio, un verre à la main et en chantant les paroles dans un micro tout en naviguant dans les couloirs, où les lumières clignotent. Finalement, Abel de son vrai prénom, finit par revenir sur scène alors que la foule l'acclame et que Stephen Colbert, le présentateur, le prend dans ses bras. On vous laisse en profiter !