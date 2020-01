The Weeknd interprète Blinding Lights en live pour la première fois (VIDEO)

Il y a des retours qui vous enthousiasment plus que d'autres. Voire beaucoup plus. C'est notamment le cas avec The Weeknd qui fait actuellement son grand comeback sur le devant de la scène. Accompagné par Heartless et Blinding Lights, deux titres très efficaces, le chanteur américain s'apprête à dévoiler un nouvel album, probablement intitulé Chapter 6, peaufiné depuis plus de trois ans après la sortie du précédent opus, Starboy. Et comme l'artiste canadien ne semble pas préparé à faire les choses à moitié, c'est sur le plateau d'un grand show américain qu'il a décidé d'interpréter de manière (très) originale son dernier hit.

C'est donc Stephen Colbert, l'animateur du Late Show aux Etats-Unis, qui introduit un live totalement inédit de Blinding Lights. Une vidéo en noir et blanc et tournée en effet miroir. Autant dire que deux The Weeknd pour le prix d'un ne nous a pas rebuté. Voix parfaite, jeu d'acteur au rendez-vous et mise en scène intentionnellement étourdissante, l'interprète de I Feel It Coming nous prouve une fois de plus qu'il est le maître en la matière. Un petit avant-goût de son nouvel opus qui devrait être dévoilé d'ici quelques semaines voire quelques mois. Le chanteur entamera également une tournée promotionnelle en Europe d'ici quelques jours. L'occasion pour lui d'annoncer quelques concerts en France. Du moins, c'est ce qu'on espère.