The Weeknd : In Your Eyes ft. Doja Cat, le remix à ne pas manquer

Après des mois de silence, The Weeknd a entamé une toute nouvelle ère de sa carrière avec l'album After Hours. Porté par des morceaux tels que Heartless ou Blinding Lights, l'opus s'est placé en haut des charts dès sa sortie, attestant du talent de l'artiste canadien. Récemment, c'est le single In Your Eyes qui s'est chargé de promouvoir l'album et la bonne nouvelle, c'est qu'il maintenant un remix. Découvrez la nouvelle version, avec Doja Cat.

Faut-il encore présenter Doja Cat ? L'artiste américaine signe l'excellent Say So et aurait même préparé un duo avec Ariana Grande. Mais avant de découvrir cette collaboration qui s'annonce épique, c'est sur le remix d'In Your Eyes que l'artiste s'illustre. Une façon d'offrir une nouvelle version à un morceau qui, déjà, était plus qu'efficace.

Sachez aussi que The Weeknd à repoussé sa tournée en raison de la pandémie mondiale qui sévit actuellement.