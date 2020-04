The Weeknd : Il est désormais l'artiste le plus écoute sur Spotify

Ces derniers mois, The Weeknd avait repris le contrôle des charts grâce à des titres comme Heartless, After Hours ou encore Blinding Lights ! Il y a quelques semaines, après des mois d'une attente interminable, le chanteur vient de dévoiler l'intégralité de son nouvel album After Hours. Un opus de quatorze titres dans lequel on ne retrouve aucune collaboration mais seulement le fruit du travail acharné de l'interprète de Starboy. Et quel exploit ! Pour son quatrième album studio, l'artiste canadien nous revient très en forme avec un univers qui tourne autour d'un nouveau personnage : "Je suis confiant quant à la direction que je vais prendre avec cet album", avait-il déclaré. "Il y a aussi une vision et un caractère très engagés qui sont représentés et je peux explorer un côté de moi différent que mes fans n'ont jamais vu".

Une quinzaine de jours après la sortie de son opus, The Weeknd vient de décrocher le titre de l'Ariste le plus écouté sur Spotify. En effet, en cette période de confinement, la sortie de After Hours a surtout résonné sur les plateformes de musique en ligne. Et avec une moyenne de plus de 62,1 millions d'auditeurs par mois, le chanteur canadien bat ainsi Ed Sheeran et Justin Bieber. Rien que ça. À noter que depuis sa sortie, l'album cumule plus de 1,1 milliard d'écoutes, dont 634 millions rien que pour son tube Blinding Lights. Et ça ne semble pas sur le point de s'arrêter.