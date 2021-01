The Weeknd : Il dévoilera un album compilation avec ses plus grands titres !

Vous connaissez l'expression "être overbooké" ? Si ce n'est pas le cas, The Weeknd pourrait clairement vous aider à définir cet anglicisme qui signifie "être débordé". Quelques mois après son grand retour sur le devant de la scène avec son album After Hours, qui s'est rapidement hissé en tête des classements du monde entier, le chanteur canadien avait annoncé il y a peu qu'il serait en charge de la mi-temps du Super Bowl. Un véritable honneur pour celui qui, il y a encore quelque années, vendait des jeans chez American Apparel. Il succèdera ainsi à Jennifer Lopez et Shakira qui avaient littéralement enflammé le stade lors de cette finale de football américain qui demeure l'un des événements sportifs mondiaux les plus regardés de l'année. Et ce n'est pas tout. À quelques jours de sa performance tant attendue, l'interprète de Starboy vient tout juste d'annoncer la sortie d'un album compilation regroupant ses plus grands tubes.

The Highlights (source : iHeartRadio)

Aujourd'hui âgé de 30 ans et avec une carrière déjà remplie de succès, The Weeknd dévoilera The Highlights, le premier opus qui regroupera ses plus plus grands titres. Et il y a de quoi faire. Ses nombreux fans pourront ainsi y retrouver Save Your Tears, Blinding Lights, In Your Eyes, After Hours, Heartless, Can't Feel My Face, Often, The Hills, Call Out My Name, Wicked Games, Die For You, The Morning et Acquainted, mais aussi certaines de ses collaborations comme I Feel It Coming et Starboy avec Daft Punk, Pray For Me avec Kendrick Lamar et Love Me Harder aux côtés d'Ariana Grande. Un bon moyen de se remémorer le bon vieux temps et de patienter gentiment en attendant le nouvel opus de la star...