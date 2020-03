The Weeknd : il dévoile l'intégralité de la tracklist de son nouvel album (PHOTO)

Il y a quelques semaines, The Weeknd dévoilait les premiers titres de son nouvel album. Un retour en force pour le chanteur canadien qui se hissait directement en tête des charts grâce à Heartless, Blinding Lights ou encore After Hours. Après avoir dévoilé les clips très attendus des deux premiers, l'interprète de Starboy a révélé il y a quelques heures la liste complète des chansons qui composeraient son nouvel opus intitulé After Hours. Attendu pour le 20 mars prochain, ce nouveau projet ne semble pas contenir de collaborations avec d'autres artistes. Dans le cas où le cliché publié (et visible ci-dessous) serait la version finale. Rappelons tout de même que The Weeknd a pour habitude de réduire le nombre d'invités au minimum, Kiss Land n'en comptant qu'un (Drake), Beauty Behind the Madness en comptant trois (Lana Del Rey, Ed Sheeran, Labrinth), et Starboy en offrant quatre (Kendrick Lamar, Lana Del Rey, Future, Daft Punk).

Track List: 3 MORE DAYS pic.twitter.com/vU4PPUyRMe — The Weeknd (@theweeknd) March 17, 2020