The Weeknd : Il annonce After Hours, son nouvel album pour 2020 !

Quatre années se sont écoulées depuis le succès de Starboy, le précédent album de The Weeknd. Un succès planétaire aux multiples hits qui a littéralement propulsé l'artiste au rang de superstar. De retour avec les titres Blinding Light et Heartless il y a quelques semaines, l'artiste canadien vient tout juste de dévoiler un teaser vidéo annonçant le titre de son nouvel opus. Et à en croire le court extrait dans lequel on voit une voiture rouler au cœur d'une métropole, ce dernier se nommera donc After Hours.

Si The Weeknd n'a pas annoncé de date de sortie précise concernant ce projet, plusieurs rumeurs affirment que l'album pourrait être dévoilé le 16 février, jour de l'anniversaire de l'artiste. Ce dernier fêtera d'ailleurs ses 30 ans. Quant à l'éventualité d'une tournée mondiale et d'un passage en France, il faudra que les fans prennent leur mal en patience...