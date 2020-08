The Weeknd, Harry Styles... Spotify partage son top 10 des morceaux les plus streamés cet été

L'été touche à sa fin et c'est l'occasion pour Spotify de faire le bilan. La pandémie de coronavirus nous a privés de concerts mais pas du streaming ! Et justement, les plateformes nous ont accompagnés tout l'été. A l'aube de la rentrée, Spotify a fait le point sur les morceaux les plus streamés de cet été 2020. Au programme, The Weeknd, Harry Styles mais aussi Lady Gaga ou encore Tones and I.

#1. Rockstar

#2. Blinding Lights

#3. Roses

#4. Savage Love

#5. Watermelon Sugar

#6. death bed

#7. Rain on Me

#8. Toosie Slide

#9. Breaking Me

#10. Dance Monkey

Harry Styles (sacré numéro un récemment) écope ainsi de la cinquième place avec Watermelon Sugar - morceau emblématique de cet été. Aussi, notez que Lady Gaga et Ariana Grande se sont faits une place de choix dans le classement grâce à Rain On Me (à retrouver sur le dernier album de Gaga). En première place, on retrouve Rockstar, signé Dababy.