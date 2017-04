The Weeknd cartonne dans le monde entier avec "I Feel It Coming", tiré de son troisième album Starboy : déjà deux millions d'exemplaires ont été écoulés depuis sa sortie en novembre dernier. Il faut dire que le chanteur a su s'entourer avec pas moins de deux collaborations avec Daft Punk et une autre avec Lana Del Rey. Sans compter des clips à l'esthétique très travaillée pour "False Alarm" ou encore "Party Monster". Alors évidemment, un tel succès inspire ! La chanteuse Juliette Armanet a carrément décidé de reprendre le titre "I Feel It Coming" dans la langue de Molière pour un résultat étonnant...

Une reprise sensuelle au possible pour l'émission Monte le Son qui n'a sans doute pas fini de faire parler d'elle ! Oui parce que Juliette Armanet n'a pas hésité à réadapter les paroles de The Weeknd pour leur donner encore plus de piquant. "Sous la pluie, mon coeur roule tout contre ton coeur / Oui nos destins s'enroulent / Non, n'aie pas peur / Je te sens venir, je te sens venir en moi" susurre la chanteuse au son du saxophone. La température est hot, hot, hot... Les anges de Victoria's Secret ont aussi donné leur version de I Feel It Coming de The Weeknd.