The Weeknd ft. Calvin Harris, la collaboration arrive !

Comment bien commencer la rentrée ? En écoutant la collaboration entre The Weeknd et Calvin Harris ! Quand l'un des meilleurs DJ du monde s'unit à l'une des popstars les plus influentes, c'est pour le meilleur. Le 28 août prochain, le public découvra ainsi Over Now qui ne devrait pas tarder à s'imposer dans les charts.

Pour teaser le morceau, les deux artistes ont publié un poster sur lequel on reconnait The Weeknd. Est-ce que ce featuring sera l'un des plus gros succès de la rentrée ? La réponse est oui : avec son dernier album (After Hours), le canadien a battu des records. De son côté, le DJ originaire de Grande-Bretagne a été plus discret : cette collaboration sera le premier titre depuis son projet Love Regenator.