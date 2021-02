The Weeknd fête ses 31 ans, retour sur ses meilleurs lives (VIDEOS)

Vous connaissez l'expression "être overbooké" ? Si ce n'est pas le cas, The Weeknd pourrait clairement vous aider à définir cet anglicisme qui signifie "être débordé". Quelques mois après son grand retour sur le devant de la scène avec son album After Hours, qui s'est rapidement hissé en tête des classements du monde entier, le chanteur canadien vient tout juste de dévoiler un album compilation regroupant ses plus grands tubes. Une sortie qui n'est pas passée inaperçue et qui intervenait quelques jours seulement après sa performance au Superbowl (voir ci-dessous). Un moment absolument magique durant lequel l'artiste a pu exprimer toute l'étendue de son talent devant des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde. D'ailleurs, alors qu'il célèbre ce 16 février 2021, ses 31 ans, notre rédaction a décidé de vous réunir quelques-uns de ses meilleurs shows. On vous laisse en profiter !