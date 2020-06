The Weeknd fait un don exceptionnel pour #BlackLivesMatter !

Ses titres paradent en tête des charts du monde entier, il est récemment devenu le chanteur le plus écouté sur Spotify et il s'apprête à faire une tournée mondiale qui lui rapportera plusieurs millions de dollars ! Si il n'a pas à se soucier de son avenir, The Weeknd a décidé de s'engager pour aider à améliorer celui d'autres moins chanceux. Touché par le mouvement #BlackLivesMatter, Abel Tesfaye, de son vrai nom, vient de faire plusieurs dons d'un montant total de 500 000 dollars auprès de plusieurs associations en faveur du mouvement pour l'égalité raciale. Il a ainsi offert 200 000 dollars au Black Lives Matter Global Network, 200 000 dollars à la Know Your Rights Camp Legal Defense Initiative de Colin Kaepernick et 100 000 dollars à la National Bail Out. Des gestes généreux que l'interprète de In your Eyes a tenu à partager sur son compte Instagram, en espérant que son initiative inciterait d'autres à faire de même.

"Continuer à soutenir nos frères et sœurs qui sont dehors, en risquant tout pour pousser à un changement réel de nos vies noires. Exhortez tous ceux qui ont de grosses moyens à donner et à donner beaucoup, et si vous avez moins, donnez ce que vous pouvez, même si c'est une petite somme. #blacklivesmatter" écrit l'artiste en légende de sa publication. Pour rappel, les manifestations actuelles sont survenues après la mort de George Floyd, un homme noir de 46 ans, lorsqu'un policier a enfoncé son genou dans le cou de Floyd, le maintenant ainsi pendant plus de huit minutes. Sa mort, ainsi que d'autres morts de personnes de couleurs à travers le monde, ont donné lieu à un énorme élan de solidarité.