The Weeknd fait un don d'un million de dollars pour lutter contre la pandémie de Coronavirus

Face à la pandémie de coronavirus, nombreux sont les artistes qui se sont mobilisés : alors que Taylor Swift a préféré dédommager ses fans aux chômages, d'autres tels que Justin Bieber et Ariana Grande ont choisi de reverser l'argent gagné grâce à leur dernier clip. De son côté, The Weeknd a fait don d'un million de dollars. La somme a été divisée en deux afin d'être reversée vers deux organismes différents : d'abord MusiCares. Le reste de l'argent a été versé à tous ceux qui, depuis le début de la pandémie sont en première ligne via Scarborough Health Network (à Toronto).

'J'ai grandi à Scarborough", explique le chanteur. "Pour moi, il était important de rendre à la communauté qui m'a élévé pendant la pandémie". Un peu plus tôt, The Weeknd avait fait don de 500 000 dollars à des organismes dont le combat principal est l'égalité raciale.