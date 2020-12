The Weeknd & Rosalía dévoilent le remix exceptionnel de The Blinding Lights (VIDEO)

En 2020, The Weeknd aura littéralement repris le contrôle des charts internationaux grâce à des titres comme Heartless, After Hours ou encore Blinding Lights ! En mars dernier, après des mois d'une attente interminable, le chanteur dévoilait enfin l'intégralité de son nouvel album After Hours. Un opus de quatorze titres dans lequel on ne retrouvait aucune collaboration mais seulement le fruit du travail acharné de l'interprète de Starboy. Devenu l'un des artistes les plus écoutés sur Spotify et alors qu'il sera en charge de la célèbre mi-temps du Super Bowl en 2021, l'artiste canadien vient tout de même de dévoiler un duo exceptionnel avec Rosalía, auteure, compositrice et interprète espagnole, devenue mondialement célèbre après le succès de son deuxième album, El mal querer, sorti en novembre 2018. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le résultat vaut le détour. On vous laisse en juger par vous-même !

Pour ce duo inédit, Rosalía prête sa voix au chanteur canadien sur un remix envoûtant de The Blinding Lights, élu titre le plus écouté de l'année. L'interprète de Con Altura y interprète plusieurs couplets dans sa langue natale ainsi que le refrain en anglais. Un titre totalement modifié qui bénéficie également d'un clip inédit (voir ci-dessus) dévoilé il y a quelques jours et déjà vu près de neuf millions de fois.