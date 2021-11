The Weeknd et Post Malone teasent One Right Now, une collaboration imminente

Vous avez découvert une collaboration entre The Weeknd et Swedish House Mafia sur les ondes de Virgin Radio et, bonne nouvelle, The Weeknd n'a pas refermé le chapitre des featurings. Alors que le monde entier attend le digne successeur de After Hours, l'artiste canadien semble avoir uni ses forces à celles de Post Malone sur le morceau One Right Now - dont un extrait est d'ores et déjà disponible.

Posté sur les réseaux sociaux respectifs des deux artistes, ce tout nouveau morceau serait ainsi publié d'ici quelques jours : alors que One Right Now sera la deuxième sortie de Post Malone pour cette année, The Weeknd poursuit tranquillement son retour dans les classements : en attendant la sortie de son prochain album, l'interprète de Blinding Lights nous a déjà offert Take My Breath qui, vous le savez, est à découvrir sur Virgin Radio.