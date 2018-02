The Weeknd & Kendrick Lamar dévoilent Pray For Me pour Black Panther 

Les cinéphiles sont servis en ce début d'année : après For You, par Liam Payne et Rita Ora pour 50 Shades Freed, c'est au tour de The Weeknd de lâcher un titre qui devrait se hisser en tête des charts. Oui, Pray For Me est disponible et le morceau devrait vous donner envie de voir le film au moins autant que sa bande-annonce. On savait déjà que la bande-originale de Black Panther serait prestigieuse : Kendrick Lamar la domine (et la dirige), certes, mais l'on y retrouve également SZA, Jorja Smith, Travis Scott ou encore Future (entre autres). Oui, ça fait du beau monde.

Normalement, après écoute, vous devriez réaliser deux choses : la première, c'est que vous aviez besoin de cette collaboration sans même le savoir. Et la deuxième, c'est le flow de celui qui a dominé les Grammy Awards cette année peut se mêler au style de n'importe quel artiste : d'Imagine Dragons à U2 en passant par The Weeknd et Rihanna.

Pour rappel, Black Panther sortira le 14 février prochain au cinéma.