The Weeknd et Kendrick Lamar accusés de plagiat pour Pray for Me

En 2018, le film Black Panther était dévoilé dans les salles obscures du monde entier. Choisi pour créer la bande-original du film, Kendrick Lamar et The Weeknd vont alors balancer leur titre Pray for Me. Seulement voilà, il y a quelques semaines, Yeasayer, un groupe new yorkais qui s'est récemment séparé affirme que le tube des deux stars aurait de nombreuses similitudes avec l'un des leurs intitulé Sunrise. C'est particulièrement sur la "performance de chorale caractéristique" que porterait la plainte à l'encontre de The Weeknd et Kendrick Lamar.

Loin d'être une première dans le monde de la musique, on se souvient notamment des affaires de plagiat concernant Ed Sheeran, Robin Thicke ou plus récemment Katy Perry. Téléchargé plus de 400 millions de fois, Pray for Me a rencontré un énorme succès auprès du grand public. Le groupe Yeasayer réclame bien évidemment une part sur les bénéfices. Pour le moment, aucune déclaration n'a été faite de la part des équipes des deux chanteurs à l'origine du morceau.