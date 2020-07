The Weeknd & Doja Cat révèlent le clip du remix de In your Eyes (VIDEO)

Voilà plusieurs mois que The Weeknd parade en tête des charts du monde entier ! Depuis la sortie de son album After Hours, porté par les tubes Blinding Lights, Heartless ou In your Eyes, le chanteur canadien est partout. Alors qu'il devrait entamer une énorme tournée d'ici quelques temps, l'artiste le plus écouté sur Spotify a également décidé de surfer sur son succès grâce à une nouvelle collaboration avec la très en vogue Doja Cat. Il y a quelques jours, les deux stars ont donc dévoilé une reprise du titre In your Eyes accompagné d'un clip animé. Un projet visiblement inspiré par les années 80 qui met en scène deux personnages virtuels dans une ville futuriste faites de néons. On vous laisse découvrir la vidéo ci-dessous.