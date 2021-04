The Weeknd & Ariana Grande : Découvrez le remix de Save Your Tears et son clip animé (VIDEO)

L'un des duos favoris de la music sphère est de retour ! Et ce n'est pas pour nous jouer un mauvais tour. Comme nous vous l'avions annoncé il y a quelques jours, The Weeknd et Ariana Grande devaient dévoiler dans les jours à venir le remix de Save Your Tears, un titre qui apparaît sur l'album du chanteur canadien After Hours. C'est désormais chose faite avec la sortie, ce vendredi 23 avril, de leur toute nouvelle collaboration. Une initiative qui n'est pas sans précédent puisque les deux artistes mondialement connus avaient déjà collaboré sur des titres tels que Love Me Harder ou encore Off the table.

Porté par l'immense succès de son album sorti en mars 2020, The Weeknd espère redonner un second souffle à sa chanson Save Your Tears en attendant le lancement de sa tournée mondiale. Et pour cela, qui de mieux que sa célèbre acolyte Ariana Grande ? Ce ne sont d'ailleurs pas les fans qui diront le contraire puisque de nombreux internautes ont félicité leurs idoles concernant la sortie de ce remix. On y découvre également le clip imaginé sous la forme d'un dessin-animé avec les deux artistes intégrés dans l'histoire. Déjà visionné près de trois millions de fois en seulement quelques heures, le clip est à l'origine d'un réel emballement. De quoi hisser le morceau au rang de tube de l'été ? Réponse dans quelques mois.