The Weeknd est le grand gagnant des Billboard Music Awards, regardez sa prestation époustouflante (VIDEO)

Ce dimanche 23 mai dans la soirée, la cérémonie des Billboard Music Awards s'est tenue à Los Angeles. Un moment fort de l'industrie musicale qui récompense, chaque année, les meilleurs artistes de ces derniers mois. Nommé dans pas moins de seize catégories, The Weeknd figurait donc parmi les grands favoris de cet événement très attendu.

Pas manqué, l'interprète de Blinding Lights est reparti avec dix récompenses. Un véritable exploit qui le fait ainsi passer devant le rappeur décédé Pop Smoke (cinq titres) et le très populaire groupe de K-pop BTS qui repart avec quatre prix. Rien que ça. Primé dans de nombreuses catégories, l'artiste canadien a notamment remporté les prix de meilleur artiste masculin, meilleur artiste radio, meilleur artiste R&B ou encore meilleur artiste du Hot 100. Il devient également le quatrième artiste le plus primé de l’histoire des Billboard Music Awards. Un joli coup d'éclat pour celui qui avait été snobé lors de la cérémonie des Grammy Awards et contre laquelle il avait appelé au boycott.

Egalement invité à interpréter son dernier succès, Save Your Tears, The Weeknd nous offre encore une fois une prestation époustouflante. Après s'être perché en haut d'un gratte-ciel lors de MTV Video Music Awards il y a quelques mois, c'est depuis un immense parking de la cité des Anges que le canadien a décidé de nous en mettre plein la vue. Vêtue d'un simple costume et arborant une barbe généreuse, la star fait littéralement danser une dizaine de voitures à travers une chorégraphie aussi orchestrée qu'inédite. Dès la fin du live, ce sont même d'immenses camions qui débarquent à toute allure derrière le chanteur. Un moment absolu magique que les fans de l'artiste ne sont pas près d'oublier.