The Weeknd est désormais l'artiste le plus écouté sur Spotify !

Ces deux dernières années, The Weeknd a repris le contrôle des charts grâce à son album After Hours et des titres comme Heartless, After Hours ou encore Blinding Lights ! Il y a quelques semaines, après des mois d'une attente interminable, le chanteur vient de dévoiler l'intégralité de son cinquième opus intitulé Dawn FM. Un opus de dix-neuf titres dans lequel on retrouve plusieurs collaborations dont un morceau avec Tyler, the creator et un autre avec Lil Wayne. Un projet qui devrait lui-aussi se hisser en tête des charts du monde entier et qui, à l'heure actuelle, cumule déjà près d'un demi milliards de streams sur les plateformes de musique à la demande. Autant dire que tout semble fonctionner plutôt bien pour The Weeknd qui devrait bientôt entamer une immense tournée à travers le monde. Toutefois, s'il avait initialement prévu de performer dans des zéniths, l'interprète de Starboy a finalement décidé de changer ses plans et de réserver des stades. Un léger contre-temps qui pourrait repousser le lancement de ce rendez-vous très attendu.

Mais pour l'heure, The Weeknd vient de décrocher le titre de l'Artiste le plus écouté sur Spotify. Une consécration pour le chanteur canadien qui avait déjà été nommé comme tel à plusieurs reprises ces derniers mois. Pour l'heure, grâce au succès de Dawn FM, il reprend désormais les rênes et vous êtes plus de 86 millions d'auditeurs à l'écouter chaque mois sur la plateforme payante. Une vraie mine d'or pour l'artiste qui, en plus des très belles ventes de ses disques, peut se vanter d'être probablement l'un des artistes les plus lucratifs de sa génération. A noter que ces chiffres impressionnants lui permettent ainsi de passer devant des artistes comme Justin Bieber (81 millions d'auditeurs mensuels), Ed Sheeran (78 millions) ou encore Adele (60 millions).