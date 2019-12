The Weeknd en plein bad trip dans le clip ébouriffant de Heartless (VIDEO)

Voilà des mois que l'on attendait avec impatience le nouveau titre de The Weeknd. Et visiblement, notre volonté aura payée. Avec son morceau Heartless, le chanteur américain se dévoile dans un clip dingue où il apparaît totalement "foncedé" (comprenez, sous l'emprise de la drogue). Tournée à Las Vegas au milieu de rues et de casinos vides, la vidéo se veut sombre et presque anxiogène. On y retrouve un personnage, joué par The Weeknd, en pleine hallucination. Des images qui vacillent entre la réalité et l'imagination où on le voit embrasser une demoiselle ou imaginer que sa main se couvre de pustules. Bref, un projet très visuel avec lequel l'interprète de Starboy annonce une nouvelle ère dans sa création.