The Weeknd en live pour Tik Tok, revivez son concert en vidéo

La pandémie de Coronavirus a littéralement stoppé le monde, obligeant la culture et les artistes à se ré-inventer : concerts reportés, festivals annulés... cette année 2020 aura été particulière, obligeant les concerts a se réaliser différemment : alors que de nombreux artistes ont performé sur les réseaux sociaux, The Weeknd a choisi d'offrir inédit via Tik Tok - qui, depuis le confinement, a littéralement explosé.

Pour rappel, The Weeknd devrait actuellement être en tournée. L'artiste canadien avait prévu de défendre son album After Hours - porté par l'excellent Blinding Lights. Ce n'est malheureusement pas cette année qu'il se produira sur le sol français (notez que la date prévue à l'AccorHotels Arena a été reportée) mais l'on peut se consoler avec ce concert - autant inédit sur le fond que sur la forme.