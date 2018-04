The Weeknd en larmes à Coachella sur Call Out My Name devant Bella Hadid (VIDEO)

Quelques semaines à peine après la sortie de My Dear Melancholy, The Weeknd a joué deux titres de l'EP évènement sur la scène de Coachella. On le sait, cet EP est essentiellement inspiré de Selena Gomez alors évidemment, l'émotion était bel et bien présente (pour rappel, l'an dernier, The Weeknd était au festival avec Selena Gomez). C'est sur Call Out My Name que l'émotion l'a submergé.

Video of Bella Hadid at the #Coachella festival during the performance of The Weeknd. pic.twitter.com/j71mt3d1cB — Bella Hadid Daily (@BellaHadidDaily) 14 avril 2018

Après la performance, Selena Gomez, elle ne s'est pas manifesté. Par contre, Bella Hadid (ex de The Weeknd), elle, était là. La mannequin a assisté au concert et quand on connaît leur passif, on ne peut que y voir un symbole : Après sa rupture avec Bella Hadid, The Weeknd s'est mis avec Selena Gomez. Le couple a vécu une idylle de dix mois avant de se séparer.