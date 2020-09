The Weeknd : Ecoutez enfin son tube King of the Fall, disponible partout !

Nous sommes en 2014. Même si The Weeknd est déjà un chanteur renommé, il n'est pas encore la star planétaire que l'on connaît aujourd'hui. Ce n'est qu'un an plus tard, en signant la bande-originale de Cinquante nuances de Grey, que la voix du chanteur va résonner dans le monde entier. Mais quelques mois avant la sortie de son album Beauty Behind the Madness, l'artiste canadien va dévoiler le titre King of the Fall. Un titre qui n'apparaîtra finalement jamais dans l'opus et qui sera même supprimer des plateformes de streaming. En effet, le single sera ajouté, retiré, puis ajouté à nouveau pour finalement être supprimé en 2018. Tout cela au grand dam des millions de fans du chanteur.

Ce 25 septembre, Abel Tesfaye, de son vrai nom, a pris tout le monde de court en publiant sur Twitter le retour de son titre : "J'ai finalement décidé de mettre King of the Fall sur toutes les plateformes" écrit-il en légende de la cover du single. Une très bonne nouvelle pour les amateurs de ce morceau d'une durée exceptionnelle de cinq minutes qui pourront le télécharger et l'écouter sans peur d'une disparition inopinée. Alors que The Weeknd devrait enchaîner avec une nouvelle tournée mondiale dans quelques mois -sous réserve d'une amélioration de la crise sanitaire actuelle-, il vient tout juste de dévoiler le titre Over Now, aux côtés de Calvin Harris. Un tube en prévision à découvrir sur les ondes de Virgin Radio.