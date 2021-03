The Weeknd, Dua Lipa... top des singles les plus vendus de 2020

L'année 2020 aurait été difficile, inédite et compliquée. Or, si le confinement et les mesures sanitaires prises pour lutter contre la propagation du Coronavirus ont empêché les artistes de monter sur scène, ils n'ont pas été un frein à leur créativité (ni à leur succès). IFPI a listé les singles les plus vendus de l'année précédente et sans surprise, l'on y retrouve les popstars Dua Lipa ou encore The Weeknd.

Top des singles les plus vendus en 2020

#10. Dynamite - BTS

#9. bad guy - Billie Eilish

#8. ROCKSTAR - DaBaby

#7. Made To Love - John legend

#6. Life id Goofd - Future

#5. Don't Start Now - Dua Lipa

#4. Roses - Saint Jhn

#3. The Box - Roddy Ricch

#2. Dance Monkey - Tones and I

#1. Blinding Lights - The Weeknd

The Weeknd n'en finit plus de battre des records : l'artiste (dont le nouvel album est disponible) s'offre ainsi la première place avec Blinding Lights (premier single qui, one le rappelle, défendait After Hours). Celui qui a livré une performance calibrée lors de la mi-temps de la finale du Superbowl n'a pas fini de nous étonner.