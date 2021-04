The Weeknd dévoile un clip pour Try Me, datant de 2018

Il faudra patienter encore un peu avant de pouvoir découvrir The Weeknd sur scène : en raison de la pandémie qui sévit actuellement, l'interprète de In Your Eyes a été contraint de reporter la tournée chargée de défendre son dernier album, After Hours. Quelques semaines après sa brillante performance pour la mi-temps du Superbowl, il nous fait un joli cadeau : découvrez le clip de Try Me - un morceau datant de 2018.

Souvenez-vous de l'EP "My Dear Melancholy," publié il y trois ans : après le succès de morceaux tels que Starboy ou encore I Can't Feel My Face, The Weeknd s'était offert un EP mélancolique et nostalgique qui, inévitablement, nous ramenait à ses débuts. Sur cet EP, l'on retrouve notamment le morceau Try Me (qui jusque ici n'avait pas été exploité de façon officielle par l'artiste). Pour célébrer les 3 ans de cet EP si particulier, l'interprète de False Alarm a ainsi choisi de publier clip pour accompagner le morceau produit par Mike WiLL Made-It.

Try Me cumule déjà 200 millions d'écoutes sur Spotify et quelque chose nous dit que le clip connaître le même destin sur Youtube...