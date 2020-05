The Weeknd dévoile son nouveau titre I'm A Virgin dans American Dad (VIDEO)

American Dad est une série d'animation très populaire aux États-Unis qui cumule actuellement pas moins de 17 saisons ! Habitué à la mise en scène de personnage réels, le programme a décidé de confier l'écriture d'un épisode - intitulé A Starboy is born - au chanteur The Weeknd. Une opportunité en or pour l'artiste récemment élu comme le plus écouté au monde sur Spotify qui en a profité pour dévoiler son tout nouveau son : I'm A Virgin. Un son sans surprise tout droit issu de son répertoire habituel mais parfaitement efficace.

Dans l'extrait vidéo qui met en avant son titre, The Weeknd révèle qu'il est vierge après avoir refusé les avances de Hayley. Il développe ensuite son aveu dans un morceau, où il révèle que, bien qu'il parle de sexe et de drogue dans plusieurs de ses chansons, il a en fait vécu une vie protégée "parce que je suis terrifié". Il prétend que sa virginité lui octroie des pouvoirs qui pourraient l'aider à remporter un Grammy Awards. Grand fan de la série, l'interprète de Starboy précise tout de même : "J'ai toujours voulu jouer un personnage qui soit à l'opposé de la perception que le public a de moi - et bien sûr me moquer de moi-même". Il semblerait donc que l'artiste canadien ne soit pas si pure qu'il le prétend... Mais qu'importe !