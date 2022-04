The weeknd dévoile son nouveau clip avec HoYeon Jung, l'actrice de Squid Game, et Jim Carrey (VIDEO)

Il y a deux ans, en mars 2020, alors que le monde entamait tout juste une période de confinement encore indéfinie, The Weeknd décidait de dévoiler After Hours, son quatrième album. Porté par des tubes comme Heartless, Save Your Tears et, plus récemment, In your Eyes, l'opus demeure l'un des plus gros succès de l'année. La France n'échappe d'ailleurs pas au phénomène puisqu'on son opus a été certifié double disque de platine par le SNEP, soit l'équivalent de 200 000 ventes. De très beaux chiffres pour le chanteur qui dévoilait en janvier dernier Dawn FM, un album surprise qui dépasse déjà les 500 millions de streams sur les plateformes de musique à la demande. Autant dire que tout semble fonctionner plutôt bien pour The Weeknd qui vient de dévoiler le clip de Out of Time aux côtés de deux invités inattendus.

Teasé depuis quelques jours par la star canadienne sur ses réseaux sociaux, ce tout nouveau projet vient enfin d'être dévoilé sur YouTube où il cumule, quelques heures seulement après sa sortie, plus d'un demi million de vues. Réunissant The Weeknd et HoYeon Jung, l'actrice révélée par Squid Game, le clip nous transporte dans une sorte d'idylle amoureuse où les deux personnages s'amusent dans un karaoké avant que la soirée ne se termine dans une atmosphère beaucoup plus sombre. C'est là, dans les dernières secondes de la vidéo, que Jim Carrey, grimé en médecin, fait une brève apparition derrière la loupe d'un bloc opératoire. Pour rappel, l'acteur américain avait également participé au dernier opus de The Weeknd avec le titre Phantom Regret by Jim. Ce dernier s'était alors dit "enchanté de jouer un rôle dans la symphonie". Inutile de préciser qu'une apparition dans le clip de l'artiste canadien n'a pu qu'augmenter son enthousiasme à participer au projet.

