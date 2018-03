The Weeknd : My Dear Melancoly, l'EP qui marque son retour aux sources dévoilé

The Weeknd allait-il lâcher un EP ou un album cette nuit ? On s'est posé la question pendant 24 heures et ce matin - juste avant de lancer la chaîne des loyers- on a pu découvrir qu'effectivement, The Weeknd était de retour dans les charts. On savait que cet opus serait "dingue", on savait aussi qu'il était "indifférent" à l'idée de le sortir comme ça, sans prévenir. Cette nuit, My Dear Melancoly, a débarqué sur les plateformes et autant être honnête, cet EP est la perfection incarnée pour n'importe quel fan du Canadien.

Avec Beauty Behind The Madness et Starboy, The Weeknd avait fait une entrée fracassante dans les charts et sur les ondes. Ces deux albums (plus mainstream) n'avaient rien à voir avec ses premiers EP. Or My Dear Melancoly est un véritable retour aux sources. Il y a repris sa meilleure recette : intimité, esprit torturé, des allusions au sexe et à la drogue. L'EP ne compte que six titres (Call Out My Name, Try Me, Wasted Times, I Was Never There, Hurt You et Privilege) mais on y sent tout le génie de The Weeknd.