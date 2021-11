The Weeknd dévoile le clip surprise du titre Die For You, sorti en 2016 (VIDEO)

Il y a plus d'un an, en mars 2020, alors que le monde entamait tout juste une période de confinement encore indéfinie, The Weeknd décidait de dévoiler After Hours, son quatrième album. Porté par des tubes comme Heartless, Save Your Tears et, plus récemment, In your Eyes, l'opus demeure l'un des plus gros succès de l'année. La France n'échappe d'ailleurs pas au phénomène puisqu'on son opus vient d'être certifié double disque de platine par le SNEP, soit l'équivalent de 200 000 ventes. De très beaux chiffres pour le chanteur qui entamera également une immense tournée dans le monde entier dès l'été 2022 avec, normalement, au moins une date en France, à Paris. Mais en attendant, c'est avec un nouvel opus que le canadien pourrait bientôt faire un retour imminent.

Si les rumeurs, et quelques indices répandus par la star elle-même, affirment désormais qu'un album pourrait voir le jour dans les prochains mois, The Weeknd avait récemment pris ses fans de court en dévoilant un clip inédit du tube Can't Feel My Face. Fait assez surprenant, il vient de réitérer cette initiative en dévoilant un clip, lui-aussi inédit, du titre Die For You, extrait de Starboy, sorti en 2016. Une vidéo dans laquelle il n'apparaît pas mais qui met en avant un couple de jeunes adolescents qui tentent de fuir les autorités. Inspiré de E.T. et de la série Stranger Things, ce projet déjà vu près de 800 000 fois en moins de 24 heures est surtout l'occasion pour Abel Tesfaye, de son vrai nom, de lancer les festivités qui célèbrent les cinq ans de son album à succès.

