The Weeknd dévoile le clip explosif de Better Believe aux côtés de Young Thug et Belly (VIDEO)

Il y a plus d'un an, alors que le monde entamait tout juste une période de confinement encore indéfinie, The Weeknd décidait de dévoiler After Hours, son tout nouvel album. Porté par des tubes comme Heartless, Save Your Tears et, plus récemment, In your Eyes, l'opus demeure l'un des plus gros succès de l'année 2020. Un projet qui lui a valu de nombreuses récompenses lors des récentes cérémonies musicales et une invitation à se produire lors de la mi-temps du Superbowl. Un moment absolument magique durant lequel l'artiste a pu exprimer toute l'étendue de son talent devant des centaines de millions de téléspectateurs. Alors qu'il devrait bientôt entamer une immense tournée, l'artiste canadien vient de dévoiler une nouvelle collaboration aux côtés de son acolyte Belly sur le titre Better Believe. Young Thug est également de la partie.

Produit par Zaytoven, le morceau des trois artistes devrait apparaître dans le prochain opus de Belly intitulé See You Next Wednesday. En attendant, c'est sur un clip cinématographique et absolument explosif que ces derniers ont décidé de miser. La preuve avec cette vidéo dans laquelle on retrouve tous les clichés du film d'action. Scènes au ralenti, explosions, drifts sur un circuit de course, tout est mis en place pour que le spectateurs en prenne plein la vue. Déjà visionné par près de 1,5 millions d'internautes à l'heure où nous écrivons cet article, le clip nous en fait littéralement voir de toutes les couleurs. Quant au titre, aucun doute qu'il devrait faire parler de lui et s'immiscer dans les charts du monde entier dans les jours à venir. Du moins, c'est tout le mal qu'on souhaite à Belly, The Weeknd et Young Thug pour cette collaboration réussie !