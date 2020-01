The Weeknd dévoile le clip dément de Blinding Lights (VIDEO)

Il y a quelques semaines, The Weeknd faisait un retour pharamineux avec non pas un mais deux singles : Heartless et Blinding Lights. Fidèle à lui-même, le canadien nous a offerts deux véritables hits. Déjà présenté en live (notamment chez Stephen Colbert), le titre Blinding Lights n'avait pas encore de vrai clip. Et, c'est maintenant chose faite. Dans cette vidéo signée Anton Tammi (qui a déjà travaillé sur Heartless), découvrez The Weeknd comme vous ne l'avez jamais vu.

La vidéo s'ouvre sur un The Weeknd en sang (ça vous rappelle le Joker ? Oui, nous aussi). Ensuite, on le retrouve dans Las Vegas, au volant d'un bolide plus que rapide. Placé sous le signe de l'adrénaline, le clip correspond parfaitement au titre - au point qu'on aurait presque envie de sauter dans la première voiture qui passe pour l'imiter (mais, pas trop vite !)