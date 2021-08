The Weeknd dévoile le clip de Take My Breath (VIDEO)

The Weeknd vient officiellement d'entamer une nouvelle dans sa carrière. Après des semaines d'attente et de teasing, l'interprète de Blinding Lights nous offre (enfin) le premier single de son prochain opus, Take My Breath. Et, une fois de plus, l'artiste canadien se place au dessus de la mêlée.

*****EPILEPSY WARNING ********

Oublié le smocking rouge qui faisait les beaux jours de After Hours : The Weeknd enfile son plus beau cuir pour mieux nous emmener dans un club - où la danse est reine. Et, on ne va pas se mentir, après plus d'un an passé loin des pistes de danse, rien ne fait plus de bien. Si The Weeknd a affirmé être en train de préparer l'album qu'il a toujours voulu faire, force est de constater que ce premier extrait est prometteur : Take My Breath illustre parfaitement l'esprit que voulait lui donner l'artiste. Chez les fans, on est conquis : "The Weeknd est un génie", peut-on lire dans les commentaires laissés sur le clip. "Je suis toujours émerveillée par sa créativité".

Ce premier extrait annonce un album dansant et efficace... du grand The Weeknd.